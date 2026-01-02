Localizan sin vida a adulto mayor desaparecido en el río Coclé

Panamá- Un adulto mayor de 74 años, que ayer fue reportado como desaparecido en aguas del río Coclé, en el sector de Dos Bocas, distrito de Penonomé, fue ubicado sin vida este viernes por rescatistas.

Según confirmó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el señor cayó accidentalmente a las aguas del río, por lo que, desde ayer personal de la entidad, en colaboración con unidades del Cuerpo de Bomberos, iniciaron el operativo de búsqueda, el cual tuvo que ser suspendido bien entrada la noche debido a condiciones climáticas adversas y falta de iluminación.

La mañana de este viernes, las acciones fueron reanudadas por ambos estamentos de seguridad, lo que permitió la recuperación del cadáver en el mismo sector en donde había desaparecido.

La coronel Margarita Ducreux, jefa de la zona regional de Coclé de los bomberos, aseguró que familiares y residentes del sector colaboraron en la búsqueda del adulto mayor junto a los miembros de los estamentos de seguridad.

También recomendó a todas las personas que visitan balnearios, ríos y playas tomar las medidas de seguridad correspondientes, recordando que la seguridad de cada uno es primero a la hora de visitar estos lugares de forma segura y así evitar situaciones que lamentar.

Mencionó que se pronostican lluvias para las próximas horas, por lo cual solicitó a la población en general no estar en lugares donde puedan ser sorprendidos por crecidas de ríos u oleajes fuertes.