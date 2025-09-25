Sucesos - 25/9/25 - 02:51 PM

¡Macabro! Hallan cadáver en el fondo de una letrina en Río Abajo

La escena dantesca se volvió más macabra al descubrir que el cuerpo, que estaba semidesnudo, tenía una soga amarrada al cuello.

 

Por: Redacción Web -

Un insólito y macabro secreto escondía una alcantarilla en la calle 15 de Río Abajo. Allí, entre malos olores y alimañas, yacía el cadáver descompuesto de un hombre. Fue el fétido olor que emanaba del lugar lo que alertó a los moradores ayer, alrededor de las 3:00 p.m., quienes decidieron investigar el fondo del sumidero que conecta con una pequeña quebrada.

Las incógnitas sobre lo sucedido son múltiples: ¿Lo mataron y lo arrojaron allí o se trató de un suicidio? Esta pregunta ronda entre los vecinos, quienes por el momento desconocen por completo la identidad de la víctima.

Por ahora, la Policía Nacional y el Ministerio Público adelantan una sumaria de investigación por este caso para esclarecer las incógnitas.

