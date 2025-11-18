Macabro hallazgo en Coclé: Encuentran cadáver en finca de Río Hato

Panamá- Un macabro hallazgo tuvo lugar la mañana de este martes en los predios de una finca privada ubicada detrás de la plaza Comercial Mareas Mall en Río Hato, distrito de Antón, provincia de Coclé. El cadáver de un hombre fue encontrado en el lugar.

La identidad del ciudadano aún se desconoce; lo cierto es que en la provincia de Coclé hay varios hombres reportados como desaparecidos. Entre los casos más recientes está el de Anthony Zamora (32 años), quien fue visto por última vez el pasado 5 de noviembre en El Bajito, corregimiento de Penonomé.

Zamora es de contextura delgada, tez morena, estatura baja, cabello corto negro y ojos oscuros. Según el reporte, el desaparecido tiene tatuajes en el antebrazo izquierdo con el nombre de su hermana, en el pecho un dragón y en la espalda un nombre.

El día que salió del apartamento que comparte con su amigo, vestía suéter, pantalón corto, zapatillas y una bolsa, todo de color negro.

Personal de la Sección de Homicidios y Femicidios de la Fiscalía Regional de Coclé y de Criminalística efectuó la diligencia de levantamiento del cuerpo.







