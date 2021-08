¡Maldito! Estaba matando de hambre a su mujer. La tenía en cama con gusanos

La crueldad de un hombre hacia su pareja no tuvo límites. La víctima es una mujer con discapacidad que le impide caminar, quien fue encontrada postrada en una cama con gusanos y en estado de desnutrición ante la falta de alimentos.

Su pareja la estaba dejando morir de hambre, escribió la directora encargada del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu), Nelly Herrera, quien dio a conocer la información, a través de su cuenta de Instagram.

"Nuestro equipo con la Policía Nacional tuvo que sacarla cargada. Yo no puedo dejar de contarles sobre este espanto, escribió la funcionaria en la red social.

El post fue acompañado con una foto en la que se observan unas 6 personas, entre mujer y uniformados quienes cargaban a la mujer afectada con una sábana.

Herrera agradeció la persona que alertó de este hecho a través de una llamada en la que detalló lo que ocurria de una residencia ubicada n el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste.

La mujer explicó que luego de llegar al lugar y ver la escena de horror, el equipo de Inamu bañó a la afectada y la trasladó a un hospital, donde estuvo tres semanas hospitalizada.

"El mismo día se interpuso la denuncia correspondiente y hoy se le está llevando a un albergue privado por las necesidades especiales que tiene esta señora extranjera".

También se detalló que la familia de la víctima fue notificada de lo que ocurría y viajarán a Panamá en busca de la afectada.

El causante del infierno que vivió esta mujer sigue en libertad, ya que "un fiscal dice q no es #violenciadegenero", según explicó la directora del Instituto de la Mujer, quien calificó a este hombre como un monstruo.

"La tenía incomunicada, no la aseaba, no le daba comida.La mujer se hacía sus necesidades sobre ella misma", indicó la funcionaria:

Ante la decisión de las autoridades judiciales, Herrera aseguró que la falta de formación en la materia es evidente en este tipo de caso y adelantó que se están firmando convenio con el Ministerio Público.