Mandan a dos hombres para la chirola por homicidios en Curundú y Bugaba

Panamá- Un cargo por homicidio le imputó un juez de garantías a Clemente Trujillo (42 años), señalado como el hombre que asesinó de una puñalada en el pecho a Abdiel Alexander Ortega (28 años), hecho ocurrido la madrugada del pasado domingo 11 de enero en Cabo Verde, corregimiento de Curundú.

Fue durante la audiencia de control de solicitudes múltiples que el juez, tras declararle legal la aprehensión a Trujillo, dio por presentada la formulación de la imputación y aplicó la medida cautelar de detención provisional.

En la carpetilla de la causa se detalla que, la madrugada del domingo, Ortega y Clemente sostuvieron una riña, en medio de la cual salió a relucir un arma blanca.

Presuntamente, Clemente le clavó el cuchillo a Ortega en el lado izquierdo del pecho y, pese a que este fue trasladado en un taxi hasta el hospital Santo Tomás, falleció.

Familiares de Ortega, que se encontraban en la sala de urgencias, al ver a Clemente lo identificaron como el asesino, por lo que fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional.

Por otra parte, un hombre de 25 años, señalado como uno de los partícipes en el crimen de Marcelino Saldaña (34 años), conocido como “Chelo Chapa”, también quedó detenido provisionalmente por su presunta vinculación en este hecho de sangre, ocurrido el 13 de agosto del 2025 en el distrito de Bugaba (Chiriquí).

Este sospechoso, del delito de homicidio doloso agravado, es señalado como uno de los sujetos que le dispararon a la víctima desde un vehículo cuando llegaba a su residencia ubicada en el sector de Los Centauros, en La Concepción.



