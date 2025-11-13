Mandan a exdirector de Ifarhu pa´ la Mega; familia dice que fue “a lo callao

A Bernardo Meneses, exdirector del Ifarhu, lo sacaron este jueves de Tinajitas y lo mandaron para la cácel La Nueva Joya sin avisarle ni a su familia ni a su defens.

Sus allegados dicen que no les dieron tiempo de apelar y que todo se hizo familia dice que fue “a lo callao”

También denuncian que algunos bancos no quieren entregar documentos que —según ellos— podrían aclarar cómo se movió la plata en el caso.

Y aseguran que hay presiones para que Meneses suelte sus aspiraciones internas dentro del PRD.

Meneses deberá pasar seis meses detenido mientras avanza la investigación por el aumento patrimonial de más de $419 mil y los auxilios económicos.

La fiscalía también lo investiga por peculado, malversación y extralimitación de funciones.

Por ahora, él enfrenta el proceso desde una celda más dura… y su familia dice que no lo están dejando defenderse como es.