Mandan tras las rejas a sospechoso de ataque a tiros en Vista Alegre

Panamá- Detención provisional como medida cautelar fue aplicada a un hombre de 24 años de edad, vinculado con un intento de homicidio ocurrido en septiembre de este año en la comunidad de Vista Alegre, corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

El hecho ocurrió en horas de la tarde del 17 de septiembre de 2024, cuando el sospechoso, en compañía de otras personas aún no identificadas y portando un arma de fuego, se acercaron a la residencia de un ciudadano que se encontraba en el exterior y le realizaron múltiples disparos, para luego darse a la fuga por una zona boscosa.

Esta persona fue aprehendida el 11 de noviembre de 2024 en la comunidad de La Feria, corregimiento de Cristóbal Este, al ser requerido por la Fiscalía de Homicidios por el delito contra la vida e integridad personal.

Posteriormente, fue presentado ante un juez de garantías, donde funcionarios de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala lograron demostrar su participación en el hecho.

Durante la audiencia, la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala también solicitó al Juzgado de Garantías la legalización de la aprehensión y la formulación de imputación en contra del ciudadano por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de intento de homicidio, peticiones que fueron admitidas por el juez.



