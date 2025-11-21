Más de 12 mil uniformados saldrán a la calle en diciembre

En Panamá ya se siente el olor a diciembre, y junto con él llega el movimiento en las calles, las compras, las fiestas y también la preocupación por la seguridad.

Este viernes los estamentos de seguridad lanzaron la “Operación Fin de Año Seguro 2025”, un plan que pondrá en la calle a 12,341 unidades para cuidar a la gente de punta a punta del país.



La Policía Nacional lidera el movimiento con 7,207 unidades, a las que se les suman 2,715 de la Aeronaval, 1,500 de Senafront, 818 de Migración y 101 del SUME 911, entre paramédicos y personal de apoyo.

Desde el 1 de diciembre, miles de uniformados arrancarán un despliegue que busca una sola cosa: garantizar tranquilidad a las familias panameñas en la época donde más se mueve la plata, las personas y los riesgos.

Este operativo se basa en el Plan Firmeza, que refuerza la prevención del delito, la vigilancia en barrios y comercios, el control migratorio, la seguridad en costas y cielos, y la atención rápida de emergencias.

Aquí no es un solo estamento: es una combinación fuerte. Estarán la Policía Nacional, Senafront, Senan, Migración y el SUME 911, todos trabajando en conjunto para cubrir calles, fronteras, aeropuertos, puertos y cualquier punto donde la gente necesite protección.



