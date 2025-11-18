Sucesos - 18/11/25 - 09:04 AM

Masacre en Los Nogales

Por: Redacción Web -

Panamá- Una masacre tuvo lugar anoche en una de las vías internas de la barriada Los Nogales, ubicada en La Mañanitas, corregimiento de Pedregal. Tres hombres fueron asesinados en plena vía y otro resultó baleado.

Según testigos, un vehículo Kia Picanto pasó por el lugar y sus ocupantes dispararon dos ráfagas de balas contra un grupo de personas que se encontraban conversando. Los proyectiles alcanzaron a cuatro hombres de 68, 66, 38 y 30 años.

Esta tragedia ocurrió tan rápido que los residentes de esta, normalmente tranquila barriada, apenas tuvieron tiempo para pensar en auxiliar a las víctimas, mientras los sicarios escapaban del lugar.

Los dos adultos mayores fueron trasladados de urgencia al Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos en Tocumen, pero, lamentablemente, horas después del ataque ambos fallecieron. La misma suerte corrió el hombre de 38 años, que fue trasladado a la Policlínica J.J. Vallarino, ubicada en Juan Díaz.

Por el momento, aunque en condición delicada, solo permanece con vida el hombre de 30 años.

Residentes de la barriada aseguran que los adultos mayores eran personas honradas, trabajadoras y muy conocidas en el sector, por lo que se sospecha que el objetivo de los sicarios podría haber sido alguno de los dos hombres más jóvenes.

Hasta el momento, relacionado con este caso, no se ha reportado la captura de ningún sospechoso, pero sí la recuperación de un vehículo que se presume fue el utilizado por los pistoleros para cometer esta masacre. El vehículo fue abandonado en una calle cercana a la escena del crimen.

 

 

 

 

