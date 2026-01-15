Sucesos - 15/1/26 - 07:14 PM

Matan a joven cuando chateada en la canchita del Valle de San Isidro

Según vecinos, los demás jóvenes jugaban fútbol cuando ocurrió el ataque.

 

Por: Redacción / Crítica -

Valle de San Isidro. La tranquilidad de la tarde se rompió a tiros en la canchita de El Apache, donde un joven de 23 años, perdió la vida mientras estaba sentado chateando en su celular.

Según vecinos, los demás jóvenes jugaban fútbol cuando ocurrió el ataque. 

La víctima vivía justo frente a la cancha, y su madre siempre le decía que quería verlo más centrado, menos en la calle.

Hasta el momento, se desconocen los motivos del crimen

La policía realiza investigaciones para dar con los responsables.

El hecho dejó a la comunidad en shock, preguntándose cómo un joven tranquilo, en su propio barrio, pudo terminar así.

