Matan a otro conductor de InDrive en Samaría

Un conductor de la plataforma inDriver fue asesinado en Samaria, justo cuando la espera por el partido Panamá–Guatemala acaparaba la atención nacional.

La víctima se dirigía a cumplir un servicio en Samaria, Sector 4, al fondo de La Castillo. en el distrito de San Miguelito. En el sitio se escucharon las detonaciones.



El estruendo rompió el silencio y, en segundos, lo que era una rutina de trabajo se convirtió en la escena final de su existencia. El hombre murió en el sitio.

“Su teléfono sonaba.."

El cuerpo del hombre quedó recostado en el asiento del conductor. Parecía dormido. Pero el silencio que quedó tras los disparos fue interrumpido por el incesante sonido de su celular que estaba ubicado en el tablero del auto.

"Se escuchaba insistentemente… el ring, ring del teléfono", relató un testigo con evidente impacto.

Unidades de la Policía Nacional llegaron al sitio y acordonaron el área para iniciar las investigaciones.

Para los residentes, la muerte de este conductor es la cruda evidencia de que la delincuencia les ha robado su derecho a la paz.