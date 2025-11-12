Matan a un adulto mayor durante robo en su casa. Se llevaron un celular

El señor Rubén Arias Sibera, de 70 años, perdió la vida la noche del martes 11 de noviembre en el Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero, tras luchar por su vida luego de recibir un disparo en el abdomen durante un robo a mano armada en su vivienda.

El hecho ocurrió en la comunidad de La Represa, que colinda con la autopista Panamá-Colón, cuando dos sujetos armados entraron violentamente a su casa y lo atacaron para robarle. Los delincuentes se llevaron un celular Samsung A36, recién adquirido.

Una patrulla de los Linces de la Policía Nacional que rondaba la zona escuchó las detonaciones y llegó al lugar, encontrando al adulto mayor herido. En medio del operativo, un menor de 15 años fue capturado cuando intentaba huir por el área boscosa.

Arias fue trasladado primero a la Policlínica de Sabanitas y luego al hospital en Colón, donde fue ingresado al quirófano, pero falleció a las 9:40 p.m..

El caso, que comenzó como un asalto violento, ahora se investiga como homicidio.