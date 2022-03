Matan a un pesado en la cárcel; juez ordena detención

Un juez ordenó la detención provisional para cuatro privados de libertad vinculados al homicidio de Ricauter Villasanta Restrepo, alias 'Tercero', uno de los duros de Panamá.

En la audiencia de garantías también se logró la imputación de cargos para los cuatro privados, que se mantienen en prisión por otros delitos.

El crimen de "Tercero" fue sonado en Panamá, ya que se registró el 15 de enero del 2021, en medio de una reyerta en el Pabellón 2, Patio 1 del Sector C de La Nueva Joya.

Dos privados de libertad ingresaron con arma blanca y atacaron a otros tres reos. "Tercero" herido de muerte fue trasladado por los policías que custodian ese pabellón de máxima seguridad a la clínica La Merced del Centro Penitenciario, donde falleció.

LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ

Publicidad



Villasanta, de 45 años, había sido extraditado en marzo de 2016 desde Cartagena, luego que se fugó en junio del 2008 de "El Renacer", donde purgaba 20 años de prisión por asesinar en Costa Rica a Exlisson Chacón Navarro, en el año 2002. La pena original por ese crimen era de 41 años y en el 2007 fue enviado a Panamá.

A "Tercero" se le investigó por robo a bancos, por el homicidio de Mario Fernández. Fue uno de los reos que permaneció en el penal de Punta Coco, pero luego fue trasladado a la Nueva Joya.

A Ricauter Villasanta los organismos de seguridad lo relacionaban a actividades de narcotráfico.

Contenido Premium: 0