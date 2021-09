Mayín pide a Nito vetar ley sobre uso de cannabis

La diputada Mayin Correa pidió al presidente Laurentino Cortizo que "vete por inexequible e inconveniente" el proyecto que aprueba el uso de cannabis, aprobado por la Asamblea Nacional. Mayin solicita veto presidencial para ley del cannabis.

Correa, mediante nota presentada en el Palacio de las Garzas, hoy martes 7 de septiembre de 2021, solicita al Presidente Laurentino Cortizo que vete la ley que permite el cultivo y exportación del cannabis.

La diputada Correa está a favor del uso medicinal de la marihuana importada, pero señala los peligros inherentes a ésta actividad por la alta criminalidad y la falta de seguridad en Panamá.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó el pasado 30 de agosto en tercer debate el proyecto de ley No.153, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, pero se impidió la participación de la Diputada Correa.

“Estoy a favor de la utilización del Cannabis, con fines medicinales, dado que se ha demostrado científicamente sus bondades terapéuticas”, indicó la Diputada Correa, pero, agregó que “hay aspectos de esta ley que me parecen inconvenientes y peligrosos, razón por la cual mi intención era votar en contra de la misma, pero no se me permitió”.

La Diputada se refirió a la falta de seguridad y la criminalidad: “Es un hecho público y notorio la débil institucionalidad y la corrupción rampante en los estamentos de seguridad existente en el país, por lo que cultivar marihuana en tierras locales se presta para todo tipo de ilegalidades habida cuenta que estos estamentos muchas veces están involucrados en actividades delictivas y de narcotráfico, tal como han demostrado operaciones policiales como “Fusión” en la que fueron capturados diversos componentes de los estamentos de seguridad, miembros del Senan y del SPI”.

Correa hace una denuncia sobre una empresa que ya tiene marihuana sembrada y solicita al Presidente que ordene una investigación: “presuntamente la empresa Canna Med Panamá, está promocionando el cultivo de cannabis medicinal y que son ese fin tienen 40.5 hectáreas en la isla San José. Esto debe ser investigado señor Presidente”.

La Diputada puntualizó al Mandatario Cortizo: “le solicito muy respetuosamente, que cuando dicho proyecto llegue al Órgano Ejecutivo, en virtud de su prerrogativa constitucional lo declare inexequible e inconveniente y que el mismo sea devuelto a la Asamblea de Diputados para que sea nuevamente discutido”.

(Texto de la Nota enviada por la

H.D. Mayin Correa Diputada de la República Circuito 8-8

Panamá, 2 de septiembre de 2021

AN/HDMC/No.235-21

Señor Presidente:

Como es de su conocimiento, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el pasado 30 de agosto en tercer debate el proyecto de ley No. 153, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados.

Estoy a favor de la utilización del Cannabis, con fines medicinales, dado que se ha demostrado científicamente sus bondades terapéuticas, hay aspectos de esta ley que me parecen inconvenientes y peligrosos, razón por la cual mi intención era votar en contra de la misma, pero no se me permitió.

Paso a detallar esos aspectos negativos:

1. El Capítulo VI del proyecto, que bajo el título de “Autorización, Control y

Fiscalización de las Siembras, Plantaciones, Cultivo y Cosechas del Cannabis (subrayado y negritas mías), es claro al autorizar la siembra, cultivo y cosecha del cannabis, en lo que la propia Ley denomina "ambiente controlado".

2.

Esto, en la práctica conlleva un cultivo extensivo, toda vez que se ha

explicado que siete gramos de marihuana producen una onza de aceite medicinal: para hacerlo comercial. Además, para vender 100 onzas de aceite terapéutico, serian necesario 700 gramos, esa cantidad de gramos solo se logra en un lote de 1, 500 metros y después de dos años de crecimiento de la planta.

3.

Es un hecho público y notorio la débil institucionalidad

y la corrupción

rampante en los estamentos de seguridad existente en el país, por lo que cultivar marihuana en tierras locales se presta para todo tipo de ilegalidades habida cuenta que estos estamentos muchas veces están involucrados en actividades delictivas y

de narcotráfico,

tal como han demostrado operaciones policiales como “Fusión” en la que fueron capturados diversos componentes de los estamentos de seguridad, miembros del Senan y del SPI.

4. Por

otra parte, la inconveniencia del proyecto se desprende del hecho, que,

al existir un

débil control de seguridad de las siembras, estos arbustos pueden ser objeto de contrabando local, lo que va a redundar en perjuicios a nuestra juventud, víctimas de los traficantes locales, que ahora va a tener oportunidad de obtener la droga en suelo panameño.

5. Es un hecho comprobado, que la marihuana es la droga de iniciación de los

jóvenes, que luego pasan a probar drogas

"duras” como la cocaína y heroína, por lo que es imperante evitar a toda costa que esos arbustos lleguen de contrabando a nuestra juventud.

6. En una publicación aparecida en el diario La Prensa, con fecha de 1 de

septiembre de 2021 (del cual le adjuntamos la copia respectiva), el joven Carlos Ossa, paciente y activista de la ley de Cannabis medicinal, expone los vacíos de la actual legislación y señala situaciones que pueden prestarse para negociados, y actos de corrupción en la implementación de dicha ley.

El joven Ossa, denuncia que se han establecido siete licencias a un costo de 150 mil dólares, las que según el ya tienen nombre y apellido lo que apunta a que estemos a la puerta de un inmoral e ilegal

negociado con esta ley.

7. En redes sociales, está circulando publicidad en la que presuntamente la

empresa Canna Med Panamá, está promocionando el cultivo de cannabis medicinal y que son ese fin tienen 40.5 hectáreas en la isla San José. Esto debe ser investigado señor Presidente.

8.

Yo en lo particular estoy de acuerdo con la importación de aceite de marihuana ya que sus virtudes medicinales han sido comprobadas científicamente, lo que repudio es que se quiera utilizar semillas de marihuana para sembrar en suelo panameño.

9. Actualmente, la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), investiga a la empresa de origen canadiense — Canna Med Panama, S.A.— que patrocinó un viaje a Luisiana, Estados Unidos (EU), a cinco funcionarios, claves en la toma de decisiones del futuro negocio del uso del cannabis con fines medicinales.

10. Esta comitiva la integraron la directora nacional de Farmacias y Drogas, Elvia

Lau, y la jefa de la Sección de Sustancias Controladas, Elsa Jara, ambas del Ministerio de Salud; así como tres miembros del personal de apoyo de la Comisión de Salud de la AN, encargada de las modificaciones al proyecto de ley.

Por otra parte, En una publicación aparecida en el diario La Prensa, con fecha de 1 de septiembre de 2021 (del cual le adjuntamos la copia respectiva), el joven Carlos Ossa, paciente y activista de la ley de Cannabis medicinal, expone los vacíos de la actual legislación y señala situaciones que pueden prestarse para negociados, y actos de corrupción en la implementación de dicha ley.

En redes sociales, está circulando publicidad en la que presuntamente la empresa Canna Med Panamá, está promocionando el cultivo de cannabis medicina., y que son ese fin tienen, presuntamente, 40.5 hectáreas en la isla San

José. Esto debe ser investigado señor Presidente.

Le reitero que en lo particular estoy de acuerdo con la importación de aceite de marihuana ya

que sus virtudes medicinales han sido comprobadas científicamente, lo que repudio es que se quiera utilizar semillas de marihuana para sembrar en suelo panameño.

Es por estas razones, que le solicito muy respetuosamente, que cuando dicho proyecto llegue al Órgano Ejecutivo, en virtud de su prerrogativa constitucional lo declare inexequible e inconveniente y que el mismo sea

devuelto a la Asamblea de Diputados para que sea nuevamente discutido.

Las razones de inexequibilidad, están expresadas en el artículo 109 de la Constitución Nacional, que en su parte pertinente señala:

“Articulo 109. Es función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República ...”.

Las de inconveniencia, por la forma en que se pretende utilizar el suelo panameño, para la siembra de

este producto, en una situación de mucha corrupción en los estamentos de seguridad, lo que no da certeza que estas siembras estén al alcance de delincuentes.

Atentamente,

Excelentísimo Señor LAURENTINO CORTIZO C. Presidente de la República En Su Despacho