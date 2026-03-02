Sucesos - 02/3/26 - 03:58 PM

Británico extraviado en Altos de Campana es ubicado tras angustiante búsqueda

El extranjero ingresó al parque por el lado que conduce al sendero La Cruz, pero actualmente este acceso está cerrado por trabajos de rehabilitación.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un turista británico extraviado en el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana fue ubicado sano y salvo tras una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a las autoridades y visitantes del área protegida.

El extranjero ingresó al parque por el lado que conduce al sendero La Cruz, pero actualmente este acceso está cerrado por trabajos de rehabilitación. El hombre se desvió y perdió la orientación en medio de la espesa vegetación antes de llegar a La Cruz.

La alarma se encendió cuando se reportó su desaparición, activando de inmediato el protocolo de emergencia. Guardaparques y unidades de la Policía Ambiental desplegaron un operativo de rastreo que culminó con el hallazgo del turista, quien, según los paramédicos del Servicio de Atención Médica de Emergencias y Rescate (Samer) del Cuerpo de Bomberos que le brindaron atención primaria, se encontraba en condición estable.

Carlos Moreno, jefe del parque, confirmó que "una vez recibieron la alerta del ciudadano extraviado, los guardaparques se trasladaron de inmediato al sitio en compañía de unidades de la Policía Ambiental, activando el protocolo de búsqueda y verificación establecido para estos casos".

La entidad recordó que el sendero La Cruz permanece clausurado y que cualquier reapertura será anunciada únicamente por los canales oficiales de MiAmbiente.


 

