Meneses seguirá guardado en prisión por auxilios del Ifarhu

 

Por: Redacción / Crítica

Bernardo “Nando” Meneses, el exdirector del Ifarhu, no va a salir de la cárcel por ahora. El Tribunal Superior de Apelaciones decidió mantener su detención después de revisar la apelación que buscaba liberarlo.

Los jueces dijeron que hay razones suficientes para que siga tras las rejas, por la gravedad del caso de peculado que enfrenta y el enorme perjuicio de unos 50 millones de dólares que habría dejado en la institución.

Meneses también tiene otra investigación por enriquecimiento injustificado, por la que sigue con detención provisional. 

La Fiscalía dejó claro que mantenerlo preso es necesario para que la investigación siga su curso y nadie pueda entorpecer el proceso.

