Sucesos - 28/9/25 - 10:37 AM

Metro suspenden servicio parcial por incidente en Los Andes

 

Por: Redacción / Crítica -

El Metro de Panamá informó este domingo que opera con servicio parcial en la Línea 1 tras registrarse una incidencia en la estación Los Andes, ubicada en la zona de vía.

La situación obligó a la empresa a suspender temporalmente el servicio comercial en parte del recorrido. Por ahora, el Metro solo funciona en los tramos de San Miguelito – Albrook y  🚉 San Isidro – Villa Zaita

Mientras tanto, las estaciones Pan de Azúcar y Los Andes se mantienen fuera de operación, lo que ha provocado molestias y retrasos en el transporte de cientos de usuarios este domingo.

Nuestro personal trabaja para restablecer el servicio lo antes posible”, comunicó el Metro, al tiempo que recomendó a los pasajeros tomar las precauciones necesarias y considerar rutas alternas.

