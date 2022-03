¡Mi hijo no es un perro!, dice madre del hombre asesinado en Soná

Eusebia Duarte, madre del hombrre que fue asesinado por su vecino en el Pito de Soná, en Veraguas pide justicia y clama a las autoridades prestar mayor atención sobre la venta de bebidas alcohólicas sobre todo en las comunidades lejanas.

"No me canso de pedir justicia", dijo la mujer en medio de sollozos, quien además exige que el responsable de la muerte de su hijo, Roberto Duarte, pague por el crimen cometido.

Duarte, de 32 años, murió cuando era trasladado al hospital Ezequiel Abadía, luego de recibir una puñalada en el costado izquierdo, durante una riña con uno de sus vecinos



La dolorosa madre indicó que no puede ser que el asesino de Roberto salga en libertad, refiriéndose a comentarios sobre la audiencia de garantías que se celebra hoy.

"Eso no puede ser jamás que dejen a ese hombre suelto, porque mi hijo no es un perro", señaló Eusebia.

De igual forma, pidió a las autoridades tomar mayor vigilancia en las comunidades lejanas sobre venta de bebidas alcohólicas y mencionó que en las casas preparan "vino de palma".

Los hechos de violencia que acabaron con la vida de Roberto, se registraron en medio de una riña que mantuvo con su vecino, quien le propinó una puñalada que le costó la vida.

Ambos sujetos se mantenían bajo los efectos del alcohol cuando inició una discusión que terminó de forma sangrienta.

El atacante de Roberto se entregó a las autoridades.