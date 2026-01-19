Sucesos - 19/1/26 - 04:07 PM

Ministro de Seguridad Pública responde a críticas sobre retenes en Colón

Esta situación a favor y en contra se ha hecho sentir en las emisoras de la localidad y en redes sociales, debido a estos controles por parte de los organismos de seguridad.

 

Por: Diómedes Sánchez / Crítica -

Panamá- La aplicación de retenes en diferentes puntos de la provincia de Colón, como una acción de seguridad para contrarrestar la delincuencia y brindar protección en la región, es un tema que mantiene a los colonenses enfrentados: unos en contra y otros que apoyan la medida.

Ante estos cuestionamientos, Frank Ábrego, ministro de Seguridad Pública, respondió que las estadísticas criminales dejan ver que Colón es la provincia donde se presenta la mayor incidencia criminal. Por lo tanto, afirmó que la medida de control (retenes), además de ser una acción de prevención y búsqueda de delincuentes, es una medida de tránsito que ayuda a evitar accidentes y reduce las muertes por siniestros fatales.

Sobre las estrategias de seguridad aplicadas no solo en Colón, sino en todo el país, informó que, lamentablemente, las provincias de Colón y Panamá son, de acuerdo con las estadísticas, los lugares donde se registran más incidentes. Durante las últimas dos semanas, mediante la operación macro “Odiseo” en su fase uno y dos, se ha buscado reforzar la seguridad y combatir la delincuencia.

Añadió que los resultados han sido expuestos en distintas conferencias de prensa, y que esta estrategia también se ha aplicado en los centros penales, donde se ha recuperado una gran cantidad de material ilícito que no deberían poseer los internos.

En cuanto a la aplicación de la tecnología mediante el uso de drones en materia de seguridad, manifestó que se está realizando una prueba con una compañía, “precisamente para evaluar su capacidad y eficacia, y poder llevar a cabo una licitación pública que permita adquirir una mayor cantidad de drones a nivel nacional, dirigidos hacia las zonas de mayor incidencia criminal, en este caso, Colón y Panamá”.

Ábrego dio estas declaraciones durante la graduación de 79 nuevos subtenientes en la Escuela de Oficiales de la Policía en Davis, ubicada en las afueras de la ciudad de Colón.

