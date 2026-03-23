Sucesos - 23/3/26 - 11:55 AM

Motociclista colombiano de 21 años involucrado en muerte de peatón en Cativá

El hombre iba cruzando la vía frente a un minisúper, en la barriada Martín Luther King, ubicada en Cativá, a eso de las 9:15 p.m. del sábado, cuando apareció una motocicleta que lo atropelló

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Luis Carlos Cueto Ayarza, de 59 años, murió en el cuarto de urgencias de la policlínica Laurencio Ocaña, en Sabanitas, Colón, luego de que fue víctima de atropello.

El hombre iba cruzando la vía frente a un minisúper, en la barriada Martín Luther King, ubicada en Cativá, a eso de las 9:15 p.m. del sábado, cuando apareció una motocicleta que lo atropelló.

Malherido, Cueto fue trasladado a la policlínica y se mantuvo en estado crítico desde su ingreso, pero a eso de las 6:00 a.m. de ayer falleció antes de ser trasladado al hospital regional de Colón.

Unidades de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional le efectuaron la prueba de alcoholemia al conductor de la motocicleta, un colombiano de 21 años, pero este marcó 0 g/dL.

Las autoridades han iniciado una investigación del caso para deslindar responsabilidades.

 

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