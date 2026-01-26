Sucesos - 26/1/26 - 09:17 AM

Motociclista fallece en brutal colisión contra pick up en San Félix

El motociclista colisionó con el vehículo cuando realizaba un retorno sobre la vía rápida.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Luis Alfredo Suffler Rodríguez, de 37 años, conductor de una motocicleta, falleció ayer, a eso de las 6:00 p.m., luego de verse involucrado en una colisión en la vía Interamericana, a la altura de Silim, sector ubicado en el distrito de San Félix, provincia de Chiriquí.

Se informó que, en este lamentable hecho de tránsito, en el que también está involucrado un pick up, cuyo conductor permaneció en la escena, el motociclista, quien viajaba en caravana con otros conductores desde David hacia el oriente chiricano, colisionó con la esquina trasera derecha el vehículo cuando realizaba un retorno sobre la vía rápida.

Unidades de la Dirección del Tránsito de la Policía Nacional se presentaron al lugar para preservar las evidencias y delimitar la escena.

Peritos de Accidentología y del Imelcf efectuaron la diligencia de levantamiento del cadáver y recopilaron indicios que servirán para deslindar responsabilidades en el accidente.

 

Te puede interesar

Adulto mayor muere ahogado en playa Juan Hombrón

Adulto mayor muere ahogado en playa Juan Hombrón

 Enero 26, 2026
La muerte se llevó a tres por atropello entre anoche y esta mañana

La muerte se llevó a tres por atropello entre anoche y esta mañana

 Enero 26, 2026
Ladrón asalta a pareja de cubanos en pleno centro de Colón

Ladrón asalta a pareja de cubanos en pleno centro de Colón

 Enero 26, 2026
Ejecutan a joven a tiros en Pacora

Ejecutan a joven a tiros en Pacora

 Enero 26, 2026
Motociclista fallece en brutal colisión contra pick up en San Félix

Motociclista fallece en brutal colisión contra pick up en San Félix

 Enero 26, 2026
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé

Un asaltante muerto y otro herido en robo en Coclé
Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero

Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero
Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa

Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa
Doble tragedia vial en menos de 24 horas

Doble tragedia vial en menos de 24 horas
Fallece Agustín Clément, ícono del teatro panameño

Fallece Agustín Clément, ícono del teatro panameño