Motociclista fallece en brutal colisión contra pick up en San Félix

Panamá- Luis Alfredo Suffler Rodríguez, de 37 años, conductor de una motocicleta, falleció ayer, a eso de las 6:00 p.m., luego de verse involucrado en una colisión en la vía Interamericana, a la altura de Silim, sector ubicado en el distrito de San Félix, provincia de Chiriquí.

Se informó que, en este lamentable hecho de tránsito, en el que también está involucrado un pick up, cuyo conductor permaneció en la escena, el motociclista, quien viajaba en caravana con otros conductores desde David hacia el oriente chiricano, colisionó con la esquina trasera derecha el vehículo cuando realizaba un retorno sobre la vía rápida.

Unidades de la Dirección del Tránsito de la Policía Nacional se presentaron al lugar para preservar las evidencias y delimitar la escena.

Peritos de Accidentología y del Imelcf efectuaron la diligencia de levantamiento del cadáver y recopilaron indicios que servirán para deslindar responsabilidades en el accidente.