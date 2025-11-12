Mujer escapa de la muerte por ahogamiento tras accidentarse su carro

Panamá- En medio de la oscuridad, un agente policial del área canalera de la Policía Nacional rescató a una mujer que, la noche del martes, cayó en una quebrada en los predios de la comunidad de Margarita, hacia el residencial José Dominado Bazán, en el corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón.

Todo inició alrededor de las 7:00 p.m., cuando una mujer que conducía un vehículo cayó a una quebrada. Fue en ese momento que un vehículo policial pasaba por el área y escuchó a una persona pidiendo ayuda desde el fondo de la quebrada, frente al residencial Ciudad del Sol. La mujer pedía auxilio: "¡Ayuda, ayuda, me estoy ahogando! No puedo salir del vehículo".

Fue entonces cuando un agente de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) de Colón se lanzó a la quebrada e hizo una maniobra de rescate, logrando abrir la puerta del vehículo, un Nissan X-Trail, que había quedado sumergido bajo el agua. Así consiguió sacar a la señora que estaba dentro del automóvil.

En el lugar se le brindaron los primeros auxilios a la conductora, la cual manifestó que no tenía ninguna lesión. Posteriormente, llegaron los familiares de la señora y la llevaron para recibir más atención en un centro médico, no sin antes agradecer el heroísmo del agente de la Policía Nacional del área canalera por sacarla antes de que muriera ahogada.