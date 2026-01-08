Mujer queda detenida por lanzar potasa a funcionaria

Lo que vino después del horror es lo que ahora marca la pauta en el Ministerio de Educación (Meduca). La mujer señalada de lanzar potasa contra una funcionaria de Recursos Humanos ya está detenida, con cargos formales, mientras la víctima lucha por recuperarse y la institución reconoce que hay que cerrar brechas de seguridad ya.

La información fue confirmada por Nilka González, directora nacional de Asesoría Legal del Meduca, quien detalló que la exfuncionaria enfrentó audiencia, se le imputaron cargos por lesiones personales agravadas y se ordenó su detención preventiva.

La funcionaria atacada, pese a las quemaduras, pudo acudir a la audiencia, se mantiene estable, pero el panorama médico no es sencillo. Tiene lesiones en espalda, brazos, rostro, cuero cabelludo y cráneo, y los especialistas evalúan posibles injertos, porque las secuelas podrían ser permanentes.

MEDUCA: “ESTO NO PUEDE VOLVER A PASAR”

Con la agresora tras las rejas, el foco ahora está en lo institucional. El Meduca condenó enérgicamente el ataque y admitió que, a partir de este caso, se deben reforzar los controles de ingreso y la seguridad en la atención al público en direcciones regionales y oficinas administrativas.

Aunque existían protocolos activos en el centro educativo donde la agresora laboró antes, al llegar a la regional no fue identificada de inmediato como la misma persona que había lanzado amenazas previas. Ese vacío terminó en tragedia.

El Meduca reiteró que la mujer no tenía contrato vigente, precisamente por acumular múltiples denuncias, incluyendo amenazas contra directivos. Aun así, logró ser atendida como cualquier ciudadano, lo que ahora obliga a revisar los procedimientos de acceso y atención.

Este caso se suma a otros hechos graves que mantienen al sistema educativo bajo lupa: investigaciones por agresión sexual, sanciones a administrativos que intentaron tapar denuncias, y detección de documentos falsos en concursos de nombramiento.