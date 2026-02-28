Sucesos - 28/2/26 - 11:11 AM

Cae sujeto con 61 paquetes de presunta droga en la vía Transístmica

El hecho se registró luego de que el vehículo intentara evadir un punto de control a la altura del Edificio Bolívar.

 

Por: Redacción/Sucesos -

Una rápida acción policial dejó la aprehensión de un hombre y el decomiso de 61 paquetes rectangulares de presunta sustancia ilícita, dentro de un vehículo en el sector de Betania, en la vía Transístmica, informó este sábado la Policía Nacional.

Según las autoridades, el hecho se registró luego de que el vehículo intentara evadir un punto de control ubicado en la vía Transístmica, a la altura del Edificio Bolívar.

Por lo que se activaron las alertas, lo que permitió el automóvil.

El hombre fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

