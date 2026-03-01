Sucesos - 01/3/26 - 12:00 PM

Sicarios atacan y matan a un hombre en Alto de Los Lagos

Homicidio, Colón, Alto de Los Lagos

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Panamá- Pedro Padilla, de 37 años, fue asesinado anoche en la comunidad de Alto de Los Lagos, corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

Vecinos del área aseguran que solo escucharon los disparos provenientes de los predios de la multifamiliar H-95 y luego encontraron el cadáver.

Unidades de la Policía Nacional, alertadas por la situación, llegaron al lugar, donde los agentes del orden público observaron en el piso el cuerpo de un hombre con signos de haber sido impactado por una bala, lo que ocasionó que falleciera en el sitio donde fue atacado.

Toda la zona fue acordonada por la PN para preservar la escena del crimen, a fin de que los peritos de criminalística efectuaran la recolección de los indicios, potenciales pruebas y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado hacia la morgue judicial en la ciudad de Colón para agendar la necropsia de rigor.

Se inicia la investigación por este homicidio ocurrido este fin de semana, con el cual aumentó a 12 los homicidios en esta parte del país a causa de la violencia.

