Sucesos - 01/3/26 - 11:18 AM

Sin rastro de menor desaparecida Ñürün: Sinaproc suspende operativo

La entidad explicó que se decidió dar por concluido el operativo, ya que "no se ubicaron indicios concretos sobre su paradero y ante la existencia de varias versiones sobre lo ocurrido".

 

Por: Redacción Web -

Panamá- La búsqueda de una niña de 11 años, reportada como desaparecida el pasado 25 de febrero en la comarca Ngäbe-Buglé, fue suspendida por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), luego de un intenso operativo durante el cual no se ubicó ningún rastro de la menor.

La entidad explicó que se decidió dar por concluido el operativo, que se realizaba en la comunidad de Piragua y sectores aledaños del corregimiento de Guibale, distrito de Ñürün, ya que "no se ubicaron indicios concretos sobre su paradero y ante la existencia de varias versiones sobre lo ocurrido".

Los representantes de la entidad recomendaron a los familiares de la niña interponer la denuncia sobre su desaparición ante el Ministerio Público para que esa entidad desarrolle una investigación más profunda sobre el caso.

Desde el viernes, el personal del Sinaproc de Veraguas recorrió a pie caminos peligrosos, con rocas, subidas, bajadas y montañas aledañas a los ríos Coba y San Pablo, a las que no se puede ingresar con vehículos, sin obtener indicios de la menor.

El Sinaproc le indicó a los familiares y moradores de la comunidad de Piragua que las unidades se mantendrán atentas ante cualquier nueva información que permita colaborar nuevamente en este caso.

Lo cierto es que ni la familia de la niña sabe cómo desapareció; solo saben que desde el pasado jueves 25 de febrero no la han visto. Ellos creen que quizás se ahogó, pero, pese a que los uniformados recorrieron los ríos cercanos, no ubicaron ningún cadáver, por lo que se sospecha que no se ahogó y que realmente su desaparición está relacionada con otros hechos que el Ministerio Público deberá establecer.

Te puede interesar

Estadísticas alarmantes: Cada 2 horas se reporta un incendio de masa vegetal

Estadísticas alarmantes: Cada 2 horas se reporta un incendio de masa vegetal

 Marzo 01, 2026
Sicarios atacan y matan a un hombre en Alto de Los Lagos

Sicarios atacan y matan a un hombre en Alto de Los Lagos

 Marzo 01, 2026
Sin rastro de menor desaparecida Ñürün: Sinaproc suspende operativo

Sin rastro de menor desaparecida Ñürün: Sinaproc suspende operativo

 Marzo 01, 2026
Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera

Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera

 Marzo 01, 2026
Sin pistas sobre el asesinato de conductor de plataforma digital

Sin pistas sobre el asesinato de conductor de plataforma digital

 Marzo 01, 2026


 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos

Motocicletas se estrellan frente a Westland Mall: dos muertos
Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta

Sicarios matan a un hombre en su casa en Cabuya y un taxista en La Siesta
Panamá Oeste y Chiriquí reanudan hoy Serie Final del béisbol juvenil

Panamá Oeste y Chiriquí reanudan hoy Serie Final del béisbol juvenil

Accidente letal en vía al Puente Centenario: Motociclista no resistió impacto

Accidente letal en vía al Puente Centenario: Motociclista no resistió impacto