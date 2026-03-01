Sin rastro de menor desaparecida Ñürün: Sinaproc suspende operativo

Panamá- La búsqueda de una niña de 11 años, reportada como desaparecida el pasado 25 de febrero en la comarca Ngäbe-Buglé, fue suspendida por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), luego de un intenso operativo durante el cual no se ubicó ningún rastro de la menor.

La entidad explicó que se decidió dar por concluido el operativo, que se realizaba en la comunidad de Piragua y sectores aledaños del corregimiento de Guibale, distrito de Ñürün, ya que "no se ubicaron indicios concretos sobre su paradero y ante la existencia de varias versiones sobre lo ocurrido".

Los representantes de la entidad recomendaron a los familiares de la niña interponer la denuncia sobre su desaparición ante el Ministerio Público para que esa entidad desarrolle una investigación más profunda sobre el caso.

Desde el viernes, el personal del Sinaproc de Veraguas recorrió a pie caminos peligrosos, con rocas, subidas, bajadas y montañas aledañas a los ríos Coba y San Pablo, a las que no se puede ingresar con vehículos, sin obtener indicios de la menor.

El Sinaproc le indicó a los familiares y moradores de la comunidad de Piragua que las unidades se mantendrán atentas ante cualquier nueva información que permita colaborar nuevamente en este caso.

Lo cierto es que ni la familia de la niña sabe cómo desapareció; solo saben que desde el pasado jueves 25 de febrero no la han visto. Ellos creen que quizás se ahogó, pero, pese a que los uniformados recorrieron los ríos cercanos, no ubicaron ningún cadáver, por lo que se sospecha que no se ahogó y que realmente su desaparición está relacionada con otros hechos que el Ministerio Público deberá establecer.



