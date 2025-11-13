Murió el jaguar atropellado en la autopista Panamá-Colón

Panamá- El jaguar (Panthera onca) que fue atropellado anoche en la autopista Panamá-Colón, en un área cercana a un corredor biológico que conecta importantes zonas boscosas del país, murió la mañana de este jueves, pese a los esfuerzos de los veterinarios del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) por salvarle la vida.

El primer reporte fue atendido por unidades de la Policía Ambiental, quienes notificaron al personal de MiAmbiente. El felino, un ejemplar juvenil, fue trasladado a la Clínica Veterinaria de Vida Silvestre de MiAmbiente, donde se recibió a las 9:45 de la noche de ayer. Una vez en la clínica, los especialistas realizaron mediciones biométricas y la toma de muestras biológicas para posteriores análisis científicos, con el fin de recopilar la mayor cantidad posible de información sobre este ejemplar, cuyo hallazgo en tales condiciones no es común.

Se presume que el ejemplar provenía del Parque Nacional Chagres o del Parque Nacional Soberanía, y que en su desplazamiento natural tuvo que atravesar la autopista, donde lamentablemente fue atropellado.

Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente, manifestó que "el atropello de este jaguar nos debe hacer un llamado de atención a toda la población sobre la necesaria coexistencia entre desarrollo y naturaleza. Si no protegemos la vida silvestre, estaremos poniendo en riesgo nuestra propia existencia. Vamos a reforzar la infraestructura de conectividad de corredores biológicos, ubicando pasos de fauna terrestres y arbóreos, y realizaremos más campañas de concienciación, con las diversas ONG, para que el tráfico vehicular no sea una sentencia de muerte para especies que son parte fundamental de nuestro patrimonio natural".

Por su parte, Erick Núñez, jefe del Departamento de Biodiversidad de MiAmbiente, señaló que "el atropello de fauna silvestre, especialmente de especies emblemáticas como el jaguar, muestra la necesidad de incrementar la conciencia ambiental y aplicar medidas efectivas que permitan la coexistencia entre el desarrollo vial y la vida silvestre".

En tanto, Ricardo Moreno, presidente de la Fundación Yaguará Panamá, reconoció el trabajo conjunto entre instituciones, científicos y comunidades locales para asegurar la supervivencia del jaguar en el país. “Cada individuo cuenta. La pérdida de un jaguar es un impacto significativo en las poblaciones silvestres y en el equilibrio de los ecosistemas”, expresó.

Ante este suceso, MiAmbiente destaca la necesidad de fortalecer la docencia y sensibilización sobre la convivencia entre humanos y fauna silvestre. "En este sentido, exhorta a las autoridades y a las empresas constructoras que, en adelante, para la planificación de sus obras, específicamente ampliación o construcción de carreteras, den prioridad a los pasos de fauna terrestres y arbóreos", indican. De igual forma, promueven la instalación de nuevas señalizaciones y límites de velocidad junto a la autoridad responsable, con la finalidad de que los conductores respeten los límites y manejen con precaución en rutas que atraviesan o colindan con zonas silvestres.

El jaguar es el felino más grande de América y está catalogado a nivel mundial como especie en peligro de extinción. En Panamá, mediante la Resolución DM-0657-2023, está formalmente declarado como especie protegida y amenazada. Su conservación es esencial por su papel ecológico como depredador tope en los ecosistemas tropicales.



