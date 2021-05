"Nadie cobrarÃ¡ los $25 mil de recompensa por alias "Rirri"

La Policía Nacional (PN) no entrega la recompensa de 25 mil dólares que se ofrecía por información de Gabriel Ricardo González Pérez, alias "Rirri", de la banda Bagdad, quien fue capturado hoy.

Carlos Valencia, director nacional de la Dirección de Investigación Judicial, explicó que la captura de "Rirri" se logró através de una llamada teléfónica al Centro Nacional de Seguridad y Emergencia C5, en la que se alertaba alertaba sobre movimientos extraños de vehículos y personas en una residencia ubicada en la exclusiva área de Coronado, en la provincia de Panamá Oeste.

En cuanto a la recompensa, Valencia indicó que esta no sería cobrada puesto que quienes realizaron la llamada telefónica no alertaron de que se trataba de Gabriel Ricardo González.

Se explicó que al practicarse el allanamiento se encontró un arma de fuego calibre 9 milímetros y dos proveedores con municiones y un "puñado" de presunta marihuana.

Además de "Rirri", en la residencia se encontraban otras cuatro personas entre esta un hombre el cual es requerido por el Ministerio Público por el delito de homicidio; además de una mujer y otros dos hombres.

Según el Comisionado Valencia, el poder adquisitivo de estos grupos de delincuentes les permite adquirir estas casas en zonas exclusivas para sus actividades ilicitas.