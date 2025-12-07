Nicaragüense buscada por drogas en Costa Rica es capturada en Panamá

Panamá- Una ciudadana de nacionalidad nicaragüense, que era buscada en Costa Rica por un caso relacionado con drogas, intentó esconderse en Panamá, pero le salió mal la jugada.

Al parecer, la extranjera no contaba con los controles migratorios panameños, por lo que fue detectada por unidades de Migración y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en el sector de El Progreso (Chiriquí).

Tras la retención, el personal de Migración Panamá coordinó los protocolos correspondientes para entregar a la mujer a las autoridades del hermano país, para que enfrente la justicia por el delito cometido.