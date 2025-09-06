Sucesos - 06/9/25 - 07:25 AM

Noche de accidentes en Colón dejan varios heridos y daños severos

Se registró un choque múltiple en las afueras de la comunidad de Nuevo México, en el corregimiento de Sabanitas.

 

Por: Diómedes Sánchez S -

La noche del viernes se registraron varios accidentes de tránsito en la provincia de Colón, específicamente en la carretera Panamá-Colón y en la entrada a la autopista, dejando como saldo varias personas lesionadas y daños materiales en distintos vehículos.

El primer accidente ocurrió en el área de Quebrada Ancha, en la entrada hacia la autopista Panamá-Colón, donde estuvieron involucrados dos vehículos pesados y un automóvil tipo sedán. El vehículo liviano quedó atrapado entre los dos camiones, sufriendo severos daños en la parte frontal. La cabina del camión que lo impactó por la parte trasera también resultó afectada. Los conductores involucrados sufrieron lesiones a causa del impacto.

Posteriormente, se registró un choque múltiple en las afueras de la comunidad de Nuevo México, en el corregimiento de Sabanitas. En este incidente estuvieron involucrados al menos cinco vehículos, entre ellos una panel blanca, dos taxis y dos sedanes.

El tercer accidente ocurrió cuando un motociclista perdió el control y cayó sobre el pavimento en la misma carretera. El conductor fue auxiliado en el lugar y trasladado a un centro médico para recibir atención.

Las autoridades han iniciado investigaciones para esclarecer las causas de estos hechos y determinar responsabilidades.
 

