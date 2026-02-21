Sucesos - 21/2/26 - 11:44 AM

Noche de balas deja heridos en Colón

Dos heridos de bala fue el resultado de dos incidentes de violencia ocurridos la noche del viernes en dos puntos de la provincia.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

El primer caso comenzó cuando llegó al cuarto de urgencias de la Policlínica Don Laurencio Jaén Ocaña en el corregimiento de Sabanitas; llegó un hombre con un disparo en la cabeza.

En medio de la investigación se dio a conocer que esta persona procedía del área de la Transístmica, sector del Guarumal en el corregimiento de Limón.

Se trató de Manuel Santos Rodríguez, quien fue estabilizado y pasó al servicio de urgencias de la Caja de Seguro Social.

Este caso fue atendido por la Seccional de Investigación Judicial de Colón, subdivisión de homicidios de Colón.

Durante la investigación inicial se conoció que a eso de las 10:40 p.m. se escucharon detonaciones, provenientes del corregimiento de Limón, sector Guarumal, donde al verificar en el lugar se observó un vehículo Hyundai Tucson, color gris, al cual a simple vista le observaron varios orificios y a su alrededor varios casquillos.

LEE TAMBIÉN: Lo mandan a la celda por agredir a su madre en Portobelo

El auto se mantenía con las puertas abiertas y el motor encendido, por lo que se procede a acordonarlo.

Todo indica que el vehículo fue atacado, perdiendo el control.

También en esa misma noche, se dio un segundo caso de violencia en la comunidad de Villa Liriola (La Loma) en el corregimiento de Cativá, en el que resulta herido con arma de fuego Luvin Murillo Martínez.

Él se encontraba departiendo con amigos, cuando llegan dos sujetos de repente y empiezan a hacer los disparos.

Luego del ataque, él fue llevado al cuarto de urgencias de la Policlinica Don Laurencio Jaén Ocaña en el corregimiento de Sabanitas para que recibiera atención médica.

Esta persona recibió una herida a la altura de la rodilla izquierda, entrada y salida, y dos heridas en el empeine del pie derecho.

 

