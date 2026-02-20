Sucesos - 20/2/26 - 04:17 PM

¡Angustia en Chiriquí! Menor queda encerrado en automóvil

La rápida reacción de la madre permitió alertar de inmediato a las unidades especializadas del Benemérito Cuerpo de Bomberos, sobre lo que estaba ocurriendo en los estacionamientos de una plaza comercial.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un viernes de angustia vivió una madre en la provincia de Chiriquí, luego de que su bebé quedó, accidentalmente atrapado dentro de su automóvil. 

La rápida reacción de la madre permitió alertar de inmediato a las unidades especializadas del Benemérito Cuerpo de Bomberos, sobre lo que estaba ocurriendo en los estacionamientos de una plaza comercial en calle segunda  David.

Hasta el lugar se movilizaron efectivos de la Dirección Nacional de Extinción, Búsqueda y Rescate (EXBURE) de la Zona Regional de Chiriquí, específicamente de la Estación Juan M. Araúz

Con destreza técnica y utilizando las herramientas adecuadas, los bomberos procedieron a realizar la apertura segura del vehículo sin poner en riesgo la integridad del infante.

Minutos después, y para el alivio de la mujer, el menor fue extraído con éxito y puesto en sus bazos sano y salvo.

