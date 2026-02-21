Sucesos - 21/2/26 - 10:20 AM

Lo mandan a la celda por agredir a su madre en Portobelo

Este caso se dio el 3 de julio del año pasado en una comunidad del corregimiento de María Chiquita.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

Por agredir verbalmente a su madre y por posesión de arma, un sujeto de 24 años de edad fue detenido y llevado ante la justicia para que responda por estos delitos.

Este caso se dio el 3 de julio del año pasado en una comunidad del corregimiento de María Chiquita, distrito de Portobelo, Costa Arriba de Colón, cuando en la residencia del imputado fue ubicada un arma de fuego tipo revólver calibre 38 y también ese mismo día agredió verbalmente a su madre.

LEE TAMBIÉN: Accidente en Miraflores deja un colaborador del Canal herido

Así que todos estos elementos lo pusieron en el radar de las autoridades judiciales, que lo llevaron ante la justicia.

Fue así como, una vez detenido y llevado ante el Tribunal de Garantías en Colón, donde la Personería Municipal del distrito de Portobelo solicita la medida cautelar de detención provisional para él, por los delitos de posesión ilícita de arma de fuego y violencia doméstica, lo que es aplicado.

Durante el desarrollo de la audiencia, correspondió a la Personería Municipal de Portobelo solicitar al Tribunal de Garantías la legalización de la aprehensión y formulación de imputación, peticiones que fueron admitidas.

Te puede interesar

Lo atraparon huyendo con tres motores fuera de borda en Playa Pacora

Lo atraparon huyendo con tres motores fuera de borda en Playa Pacora

 Febrero 21, 2026
Noche de balas deja heridos en Colón

Noche de balas deja heridos en Colón

 Febrero 21, 2026
Lo mandan a la celda por agredir a su madre en Portobelo

Lo mandan a la celda por agredir a su madre en Portobelo

 Febrero 21, 2026
Jaime Caballero suma otra cautelar de casa por cárcel; regresará a Chiriquí

Jaime Caballero suma otra cautelar de casa por cárcel; regresará a Chiriquí

 Febrero 20, 2026
¡Angustia en Chiriquí! Menor queda encerrado en automóvil

¡Angustia en Chiriquí! Menor queda encerrado en automóvil

 Febrero 20, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio

¡Cuchillo en mano! Hombre asesina a la madre de sus hijos en Río Indio
MEF publica lista de CEPADEM pendientes de cobro

MEF publica lista de CEPADEM pendientes de cobro
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval

Fiscalía persigue a degenerados por videos de menores en Carnaval