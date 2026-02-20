Jaime Caballero suma otra cautelar de casa por cárcel; regresará a Chiriquí

Panamá- La medida cautelar de detención provisional que mantenía en su contra el dirigente del Suntracs, Jaime Caballero, por el delito de atentar contra la personalidad interna del Estado, fue cambiada este viernes por los magistrados de un Tribunal de Apelaciones a casa por cárcel con brazalete electrónico.

El cambio fue divulgado por los abogados Franklin Reyes y Bernardo Sittón a la salida de la sede del Órgano Judicial de Chiriquí, donde este viernes se adelantó esta audiencia de revisión de la medida cautelar.

El pasado 13 de febrero, Caballero también fue beneficiado por el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial con el mismo cambio de medidas cautelares por otro proceso paralelo que se le sigue en la ciudad capital, por delitos financieros y blanqueo de capitales.

Por tal motivo, ahora sus abogados y su familia están a la espera de que el Sistema Penitenciario gire los oficios relacionados con el caso para que Caballero pueda ser trasladado desde la provincia de Panamá hacia la de Chiriquí, donde mantiene su domicilio.

Caballero fue aprehendido el pasado 14 de mayo de 2025 en la provincia de Chiriquí por movimientos bancarios presuntamente irregulares en sus cuentas, detectados por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) .

Por otra parte, los letrados anunciaron que, con relación al caso contra el sindicalista Ariel Rodríguez, por el delito de blanqueo de capitales, el cual mantiene la detención provisional en la cárcel La Joyita de la provincia de Panamá, también se estará efectuando próximamente una audiencia de revisión de la medida cautelar.



