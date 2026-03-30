Noche de balas en Colón deja dos heridos

Panamá- Una lluvia de balas dejó a dos personas heridas la noche del domingo, en un hecho de violencia registrado en la comunidad de La Feria (Los Lagos), en el corregimiento de Cristóbal Este, provincia de Colón.

Este hecho inició cuando un hombre y una mujer se encontraban en las afueras de su casa, la multifamiliar Begonia, momento en que llegó un sujeto vestido totalmente de negro. Al estar cerca de ellos, el sujeto sacó un arma de fuego y comenzó a realizar los disparos. Posteriormente, el pistolero huyó de la escena del crimen y desapareció del lugar.

Ambos heridos fueron trasladados a la sala de urgencias del hospital Dr. Manuel Amador Guerrero para ser atendidos. Las víctimas fueron identificadas como Luis Vives, de 27 años, quien recibió cuatro heridas de bala: dos en la pierna derecha y dos en la cadera. La segunda víctima es Jacqueline Pedroza, de 35 años, quien fue impactada en la pierna derecha.

Al lugar acudieron los agentes de la Policía Nacional para iniciar la investigación del caso.