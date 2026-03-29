Guerra entre bandas deja otra víctima fatal en Panamá Oeste

Panamá- En la madrugada de este domingo, el asesinato de Joshua Alexander Perea Martínez, de 26 años, ocurrido en el distrito de Arraiján aumentó a 17 la cifra de homicidios en la provincia de Panamá Oeste, entre los que se contabilizan dos casos de femicidio.

Según confirmaron las autoridades, el nuevo caso de homicidio ocurrió en el área de Nueva Jerusalén, en el corregimiento de Burunga, donde miembros de grupos delincuenciales rivales se enfrentaron y una bala alcanzó a la víctima en el tórax.

En este tiroteo, otro hombre resultó herido, por lo cual fue trasladado a un centro médico del distrito.

Este es el segundo homicidio registrado este mes en Arraiján. El pasado 20 de marzo, Luis Enrique Carles González, de 34 años, fue abatido a tiros en el sector de Loma Cová.