Sucesos - 23/10/25 - 10:19 AM

“Operación Holstein 2” destapa red ilegal venta de carne robada en el West

Durante la primera fase de este operativo se decomisó documentación relacionada con la venta de reses

 

Por: Eric Montenegro / Crítica -

Once restaurantes, minisúper y parrilladas en la provincia de Panamá Oeste fueron inspeccionados por funcionarios de la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la fiscalía regional de Panamá Oeste, durante la “Operación Holstein 2”.

El operativo, realizado en conjunto con personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), tenía como objetivo ubicar documentación relacionada con la presunta venta de productos cárnicos provenientes del hurto pecuario.

Según informes del Ministerio Público (MP), los propietarios de varios de los locales inspeccionados no pudieron acreditar la legalidad y procedencia de las carnes que mantenían en venta.

El operativo abarcó varios sectores de los distritos de Capira, Chame, San Carlos y La Chorrera.

Para el 15 de octubre, la Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico había realizado la “Operación Holstein 1”, la cual abarcó 17 puntos de la provincia de Panamá Oeste.

Durante la primera fase de este operativo se decomisó documentación relacionada con la venta de reses, a fin de verificar si los semovientes vendidos mantenían alguna denuncia por hurto.

