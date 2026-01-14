Sucesos - 14/1/26 - 02:34 PM

Panamá entrega a EE.UU. a acusados de secuestro y abuso sexual

El centroamericano, requerido por el delito de secuestro, y el ciudadano caribeño, buscado por violación sexual infantil, fueron aprehendidos por Interpol en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Un ciudadano hondureño y un dominicano, requeridos en Estados Unidos por delitos graves cometidos en ese país, fueron entregados este lunes por Interpol Panamá a sus autoridades.

El centroamericano, requerido por el delito de secuestro, y el ciudadano caribeño, buscado por violación sexual infantil, fueron aprehendidos por Interpol el 16 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Ambos sujetos contaban con órdenes de detención vigentes y procesos de extradición en curso, tras ser capturados, ya que mantenían en su contra notificaciones internacionales, en cumplimiento de los procedimientos de cooperación policial internacional.

 

 

 

