Panamá solicita extradición de estafador detenido en Colombia
Las autoridades adelantan los trámites para su extradición y posterior enjuiciamiento en Panamá.
El ciudadano panameño Abraham Darío Delgado Rivera aún no ha sido extraditado a Panamá tras ser capturado en Colombia por estar requerido por la justicia internacional.
Delgado fue detenido en una oficina de migración en Medellín, cuando solicitaba un salvoconducto. Durante el proceso, el sistema de Interpol detectó una notificación roja por estafa agravada contra el patrimonio económico, emitida por Panamá.
Según la investigación, el detenido operaba una empresa fachada de inversiones que captaba fondos en divisas y criptomonedas, utilizando documentos falsos para cerrar operaciones sin informar a los inversionistas.
