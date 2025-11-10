Para la 'chirola' tras escapar durante audiencia para cambio de cautelar

Panamá- Aun joven señalado por intento de homicidio se le revocó la medida cautelar de casa por cárcel con brazalete electrónico durante una nueva audiencia, luego de que se evadiera del proceso hace poco más de cinco meses.

Fue el pasado 13 de junio cuando el imputado por el delito contra la vida e integridad personal se evadió de su casa mientras se efectuaba la audiencia virtual, inmediatamente después de escuchar que el juez de garantías había ordenado su detención provisional.

El Ministerio Público detalló que el procesado se quitó el brazalete, salió corriendo y se introdujo en una alcantarilla cercana a la vivienda, logrando así escapar.

No fue sino hasta hace unos días que el joven fue ubicado y puesto a órdenes de las autoridades. Este lunes enfrentó una nueva audiencia de cambio de medida cautelar, donde se le revocó definitivamente el arresto domiciliario.

El hecho por el cual está siendo procesado el sospechoso tuvo lugar el pasado 3 de junio en el corregimiento de El Chorrillo. Por este caso, también se le imputaron cargos por privación de libertad, asociación ilícita y robo.