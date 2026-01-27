Sucesos - 27/1/26 - 01:06 PM

Peatón muere por atropello en El Dorado

El cadáver de la víctima quedó en la orilla de la vía luego de ser impactado por un vehículo cuando, aparentemente, intentaba cruzar.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Una persona falleció alrededor de las 11:00 p.m. de ayer, luego de ser víctima de un atropello en la vía Ricardo J. Alfaro, a la altura del centro comercial El Dorado.

El cadáver de la víctima quedó en la orilla de la vía luego de ser impactado por un vehículo cuando, aparentemente, intentaba cruzar. 

Testigos que a esa hora se encontraban en la zona aseguran que en el área hace falta más iluminación, ya que cuando los conductores ven a los peatones, ya los tienen encima.

Personas que laboran en el sector indican que llevan años esperando que se construya un puente peatonal, pero a la fecha, no se ha concretado nada.

El conductor quedó a órdenes de las autoridades.

Te puede interesar

Hombre que intentó matar a su madre en Chiriquí sigue hospitalizado

Hombre que intentó matar a su madre en Chiriquí sigue hospitalizado

Enero 27, 2026
Peatón muere por atropello en El Dorado

Peatón muere por atropello en El Dorado

 Enero 27, 2026
Acaban con su vida en la Loma de la Muerte

Acaban con su vida en la Loma de la Muerte

 Enero 27, 2026
Presidenta de Cámara de Colón conducida por cheque sin fondo

Presidenta de Cámara de Colón conducida por cheque sin fondo

 Enero 26, 2026
Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó

 Enero 26, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó
Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero

Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero
Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil

Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil
Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa

Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí