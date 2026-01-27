Peatón muere por atropello en El Dorado

Panamá- Una persona falleció alrededor de las 11:00 p.m. de ayer, luego de ser víctima de un atropello en la vía Ricardo J. Alfaro, a la altura del centro comercial El Dorado.

El cadáver de la víctima quedó en la orilla de la vía luego de ser impactado por un vehículo cuando, aparentemente, intentaba cruzar.

Testigos que a esa hora se encontraban en la zona aseguran que en el área hace falta más iluminación, ya que cuando los conductores ven a los peatones, ya los tienen encima.

Personas que laboran en el sector indican que llevan años esperando que se construya un puente peatonal, pero a la fecha, no se ha concretado nada.

El conductor quedó a órdenes de las autoridades.