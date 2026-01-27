Desmantelan red de estafa con vehículos alquilados; capturan tres cabecillas

Panamá- Once personas, entre ellas tres señaladas como presuntos cabecillas, fueron aprehendidas por las autoridades por su presunta vinculación con dos grupos delincuenciales dedicados al hurto de vehículos y estafa con la venta de estos.

Según detalló la Policía Nacional, 8 de los sospechosos fueron capturados en medio de la Operación Fraudcar, adelantada hoy por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y del Ministerio Público en los corregimientos de Pedregal, Tocumen, Juan Díaz y Pueblo Nuevo. En tanto, los supuestos cabecillas fueron retenidos en medio de las investigaciones previas.

Estos grupos rentaban vehículos en distintas compañías de alquiler y después falsificaban la documentación para ponerlos a la venta a través de plataformas digitales, afectando tanto a empresas como a particulares. La lesión económica ocasionada se estima en 100 mil dólares.



