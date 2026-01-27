Sucesos - 27/1/26 - 02:21 PM

Desmantelan red de estafa con vehículos alquilados; capturan tres cabecillas

Ocho de los sospechosos fueron capturados en medio de la Operación Fraudcar en los corregimientos de Pedregal, Tocumen, Juan Díaz y Pueblo Nuevo. En tanto, los supuestos cabecillas fueron retenidos en medio de las investigaciones previas.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Once personas, entre ellas tres señaladas como presuntos cabecillas, fueron aprehendidas por las autoridades por su presunta vinculación con dos grupos delincuenciales dedicados al hurto de vehículos y estafa con la venta de estos.

Según detalló la Policía Nacional, 8 de los sospechosos fueron capturados en medio de la Operación Fraudcar, adelantada hoy por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y del Ministerio Público en los corregimientos de Pedregal, Tocumen, Juan Díaz y Pueblo Nuevo. En tanto, los supuestos cabecillas fueron retenidos en medio de las investigaciones previas.

Estos grupos rentaban vehículos en distintas compañías de alquiler y después falsificaban la documentación para ponerlos a la venta a través de plataformas digitales, afectando tanto a empresas como a particulares. La lesión económica ocasionada se estima en 100 mil dólares.

 

 

 

Te puede interesar

Desmantelan red de estafa con vehículos alquilados; capturan tres cabecillas

Desmantelan red de estafa con vehículos alquilados; capturan tres cabecillas

 Enero 27, 2026
Toman muestras de ADN para identificar restos encontrados en río Changuinola

Toman muestras de ADN para identificar restos encontrados en río Changuinola

 Enero 27, 2026
Hombre que intentó matar a su madre en Chiriquí sigue hospitalizado

Hombre que intentó matar a su madre en Chiriquí sigue hospitalizado

Enero 27, 2026
Peatón muere por atropello en El Dorado

Peatón muere por atropello en El Dorado

 Enero 27, 2026
Acaban con su vida en la Loma de la Muerte

Acaban con su vida en la Loma de la Muerte

 Enero 27, 2026

 

 

 


 

 

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó
Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero

Crimen rápido y letal: joven cae abatido en la 9 de Enero
Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil

Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil
Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa

Hijo apuñala a su madre e intenta quemarla dentro de su casa
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí