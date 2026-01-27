Toman muestras de ADN para identificar restos encontrados en río Changuinola

Panamá- Muestras de ADN envió este martes el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a Antropología Forense para la identificación de los restos humanos que fueron ubicados ayer, debajo del puente sobre el río Changuinola, en Bocas del Toro.

Las muestras fueron tomadas la mañana de hoy, ya que debido al estado en el que fueron encontrados los restos, resulta imposible identificar a la víctima de otra forma, según confirmo una fuente judicial.

Fue la tarde de ayer cuando residentes del sector divisaron en la base de uno de los pilares del puente una especie de maletín tipo saco, dentro del cual estaban los restos. Alterados por el macabro hallazgo, notificaron la situación a la Policía Nacional y al Ministerio Público, quienes se encargaron de realizar la diligencia de levantamiento.

Se espera que personas que mantienen algún familiar desaparecido en la zona se presenten para tomarse muestras de ADN, las cuales serían comparadas con las de los restos para lograr la identificación.