Hombre que intentó matar a su madre en Chiriquí sigue hospitalizado

Por el momento, el Ministerio Público no ha establecido una fecha y hora para la audiencia de garantías, legalización de la aprehensión, de imputación de cargos para un ciudadano de 25 años por el intento de femicidio ocurrido el fin de semana en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

Este ciudadano se encuentra hospitalizado en las instalaciones del Hospital Regional Rafael Hernández, luego de haber sido rescatado en horas de la tarde del lunes por unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), en el área del río David, mientras que se busca a un adulto mayor que está desaparecido.

El implicado en este caso de intento de femicidio fue hallado por casualidad por el sector de Las Lomas, con signos de deshidratación, golpes y fisuras en diversas partes del cuerpo.

Se espera que en los próximos días se le practique la evaluación médica correspondiente con el fin de que pueda ser llevado ante las autoridades correspondientes para enfrentar a la justicia, por el delito cometido contra su progenitora.

El fin de semana, este hombre agredió a su madre y le prendió fuego a la vivienda con ella adentro.