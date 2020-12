¡Pena ajena! Sorprenden a canchera hurtando fino (Video)

Una mujer fue sorprendida cuando intentaba hurtar mercancia de un almacén ubicado en la Zona Libre, en la provincia de Colón,

Imágenes de un video muestran el momento en que una dependiente se le acerca a la mujer, la enfrenta y le indica que ocultaba varias piezas dentro de su bolso.

La mujer negó las acusaciones, sin embargo, ante la presión de la colaboradora del almacén aceptó que mantenía una sola pieza, pero luego fue sacando de la cartera varios suéteres de marca, cuyo costo total oscila en los 300 dólares.

El incidente atrajo la atención del dueño del local que se situó en la puerta para impedir la huída de la mujer, que aseguró en un momento que contaba con el dinero en cajero para pagar lo que intentó hurtar.

Ante la incredulidad del propietario, dijo que la tarjeta la mantenía en el auto.

Sin embargo, se dejó salir a la mujer, no sin antes revisarle el bolso y comprobar que no se llevaba otro artículo.

Lo sorprendente de la situación fueron las palabra de la mujer quien afirmó que no lo volvería hacer y salió campante por la avenida.