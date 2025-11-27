Sucesos - 27/11/25 - 07:34 AM

Persecución en Cristo Rey acaba con cinco hombres capturados tras chocar auto

Les encontraron accesorios, presuntas réplicas de armas de fuego artículos que podrían estar ligados a robos

 

Por: Redacción / Crítica -

En Cristo Rey, San Miguelito, cinco hombres a bordo de un auto fueron sorprendidos por unidades de la Policía Nacional, desatando una persecución.

Los ocupantes del vehículo intentaron huir a toda costa, pero terminaron chocando contra un poste que, para su mala suerte, mantenía una cámara de seguridad.

Tras el impacto, los hombres quisieron seguir corriendo, pero las unidades policiales les cayeron encima rápido. 

Les encontraron accesorios, presuntas réplicas de armas de fuego y artículos que podrían estar ligados a robos, lo que ahora forma parte de la investigación.

Los cinco detenidos fueron trasladados a la subestación de la zona, donde permanecerán a buen recaudo mientras avanzan las diligencias que determinarán su responsabilidad en otros hechos delictivos.

