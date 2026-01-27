Más de 4,182 miembros de los estamentos de seguridad suben de rango en

Panamá- Un total de 4,182 unidades de los estamentos de seguridad ascendieron este martes al rango superior inmediato, mediante la Orden General del Día Extraordinaria 15.

Según confirmó el Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional encabezó el proceso con la promoción de 2,648. De esos 438 sargentos primero ascendieron a subtenientes, 705 sargentos segundo a sargentos primeros, y 737 cabos primeros a sargentos segundos.

De igual forma, entre los más de 2,500 ascendidos, 654 pasaron de cabo segundo a cabo primero, y 114 agentes a cabos segundo.

En cuanto al Servicio Nacional Aeronaval (Senan) se promovió a 651 unidades, con 43 sargentos primeros que llegaron a subtenientes, 86 sargentos segundos que pasaron a sargentos primeros, 192 cabos primeros ascendidos a sargentos segundos, 226 cabos segundos promovidos a cabos primeros y 104 guardias que alcanzaron el rango de cabo segundo.

Por su parte, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) registró el ascenso de 883 unidades, entre ellas 19 sargentos primeros que llegaron a subtenientes, 44 sargentos segundos que pasaron a sargentos primeros, 230 cabos primeros promovidos a sargentos segundos, 214 cabos segundos ascendidos a cabos primeros y 376 guardias que recibieron el rango de cabo segundo.

"La promoción de ascensos se sustenta en las normas establecidas por la Ley y los Estatutos Orgánicos vigentes. Este reconocimiento de la labor desempeñada es un signo de mayores responsabilidades que afrontan a partir de este momento", aseguró la entidad.



