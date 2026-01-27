Sucesos - 27/1/26 - 06:05 PM

Pleito por un terreno termina a pedradas y un policía herido

Por: Redacción Web -

Panamá- Un conflicto entre vecinos por un terreno degeneró en una acalorada riña en medio de la cual una unidad policial terminó apedreada este martes en La Paz de Agua Bendita, corregimiento de Chilibre, en Panamá Norte.

Extraoficialmente se informó que en la discusión por el terreno salieron a relucir piedras, y durante el suceso, una de las unidades que intervino para apaciguar el altercado fue alcanzada por una de ellas.

Según se confirmó, producto de este hecho, dos personas fueron retenidas y serán derivadas a la Casa de Paz de Chilibre para que solucionen el conflicto.

En tanto, el agente policial afectado fue trasladado al centro de salud de Buenos Aires y de ahí a un hospital para que recibiera atención médica.

 

 

