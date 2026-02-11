Pick up choca contra poste y deja sin energía varias comunidades en Bugaba

Panamá- Sin energía se quedaron varias comunidades del corregimiento de Cuesta de Piedra, luego de que un pick up chocara contra un poste del tendido eléctrico en el sector de Bijao, en la vía que comunica Bugaba con Tierras Altas, provincia de Chiriquí.

Se informó que el conductor del vehículo 4x4 de color gris aparentemente perdió el control del volante, por razones que se desconocen, se volcó, chocó y terminó saliéndose de la calzada, quedando aproximadamente ocho metros fuera de la vía.

Afortunadamente, el conductor no falleció ni sufrió lesiones de consideración, solo algunos golpes, por lo que fue evaluado en el sitio por paramédicos del Cuerpo de Bomberos, que acudieron para atender la emergencia.

Le correspondió al personal de la empresa eléctrica realizar las reparaciones necesarias para restablecer el suministro de energía en la zona afectada.

Producto de este accidente de tránsito, algunas personas reportaron a través de redes sociales que se les quemaron electrodomésticos y ahora se preguntan quién se hará responsable.



