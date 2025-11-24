Pick up se vuelca y cobra la vida de una joven conductora

Sucesos - 24/11/25 - 11:36 AM

Panamá- ¡Lamentable! La joven Valeska Del Cid, de tan solo 19 años, falleció en horas de la madrugada de este lunes, luego de que el vehículo 4x4 que conducía terminó volcado en la Vía Interamericana, próximo al cruce con la Avenida Manuel Quintero Villarreal, en David, Chiriquí.

Producto de este aparatoso accidente, otras tres personas que iban dentro de la pick-up de color blanco también resultaron lesionadas, por lo que fueron trasladadas en ambulancias al Hospital Regional de David.

Preliminarmente se maneja la tesis de que la joven perdió el control del volante, por razones que se desconocen, y el 4x4 terminó volcado en la orilla de la vía.

Con este nuevo caso, la provincia de Chiriquí ya suma 50 víctimas fatales por accidentes de tránsito en lo que va de este año, de las cuales 29 fueron por atropello, 11 por colisión, 5 por choque y 2 por caída.

 

